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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
08.10.2019 - 23:13, Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen evinde galip!

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Darüşşafaka Tekfen evinde galip!

7Days EuroCup C Grubu ikinci maçında Darüşşafaka Tekfen, evinde Fransa ekibi Nanterre 92'yi 72-65'lik skorla mağlup ederek Avrupa'daki ikinci galibiyetini aldı.

Darüşşafaka Tekfen ile Fransa temsilcisi Nanterre 92, EuroCup C Grubu mücadelesinde Volkswagen Arena'da karşı karşıya geldi. Maç, iki ekibin de pota altından bulduğu basketlerle başladı. Darüşşafaka Tekfen, Lamb'ın etkili oyunuyla 10'-0'lık seri yakaladı ve 1'nci periyodu 23-13 önde kapattı. 2'nci periyodun son bölümünde Daçka, etkili bir oyun sergileyemese de devreye 42-34 önde gitti. 3'üncü periyotta 59-47'lik skorla üstünlüğünü koruyan yeşil siyahlı ekip, son periyotta savunmadaki ritmini kaybetti. Konuk ekip, 36'ncı dakikada farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı: 63-61. Son bölümde tekrar toparlanan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmadan 72-65 galibiyetle ayrıldı.

Daçka, EuroCup C grubundaki bir sonraki maçını 16 Ekim Çarşamba günü İspanyol ekibi Joventut Badalona ile oynayacak.

SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Petros Papapetrou (Yunanistan), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Nick van den Broeck (Belçika)
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Browne 5, Lamb 9, Erkan Veyseloğlu 2, Jones 16, Hamilton 15, Kartal Özmızrak 8, Mahir Agva 2, Doğuş Özdemiroğlu 8, Sinan Güler 5, Colson 2
NANTERRE 92: Chery 14, Butterfield 6, Smith 4, Cordinier, Ndoye 8, Bouquet 3, Moore 21, Oliver 3, Pansa 6
1'İNCİ PERİYOT: 23-13
DEVRE: 42-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-47

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