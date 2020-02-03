AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 11:19,
Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu beşinci maçında yarın İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya konuk olacak.
BLM Group Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Darüşşafaka Tekfen geride kalan 4 haftada ikişer galibiyet ve yenilgi alırken, Dolomiti Energia'nın henüz galibiyeti bulunmuyor.
İki ekip arasında grubun ilk haftasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Darüşşafaka Tekfen 73-69 kazanmıştı.
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