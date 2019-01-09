Darüşşafaka Tekfen CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın önemli maçında temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ile CSKA Moskova karşı karşıya gelecek. İstanbul'da Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşmaya kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Darüşşafaka Tekfen CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek. Yeşil-siyahlı basketbol takımı, galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak. İşte, Darüşşafaka Tekfen CSKA Moskova maçına dair detaylar...
Darüşşafaka Tekfen THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında bu akşam Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek. İstanbul'da Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Bu karşılaşma Bein Sports 3 ekranlarından canlı izlenebilecek.
Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Darüşşafaka Tekfen, 2 galibiyet ve 14 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 16 maçın 12'sini kazanan, 4'ünde mağlup olan CSKA Moskova ise üçüncü sırada bulunuyor.
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