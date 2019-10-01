Darüşşafaka Tekfen, Avrupa sezonunu Slovenya'da açıyor
Yeşil-siyahlı basketbol takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Cedevita Olimpija'yla karşılaşacak.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Bu organizasyonda son olarak 2017-2018 sezonunda yer alan ve kupayı müzesine götüren Darüşşafaka Tekfen, geride kalan sezon THY Avrupa Ligi'nde yer almıştı.
C Grubu'nda Cedevita Olimpija dışında Germani Brescia Leonessa (İtalya), Joventut Badalona (İspanya), Nanterre 92 (Fransa) ve UNICS Kazan'la (Rusya) mücadele edecek Darüşşafaka Tekfen, ilk 4'e girerek Son 16'ya kalmayı hedefliyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle