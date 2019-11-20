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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
aa-spor
20.11.2019 - 23:27, Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen 92 - 86 Joventut

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Darüşşafaka Tekfen 92 - 86 Joventut

Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, sahasında İspanya temsilcisi Joventut'u 92-86 mağlup etti.

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen kupada 5. galibiyetini aldı. Joventut ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iki takım da savunmada agresif başladı. Prepelic ile etkili olan Joventut önünde Browne ve Jones ile sayı üreten Darüşşafaka Tekfen, 6. dakikayı 11-10 önde geçti. Konuk takımın üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren yeşil-siyahlılar, Sinan Güler'in hızlı hücumlardan kazandırdığı basketlerle 8. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 16-10. Kalan bölümde dış atışlarla etkili olan Joventut'a Hamilton ve Colson ile yanıt veren Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreği 21-19 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk bölümünde Kartal Özmızrak ile 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Darüşşafaka Tekfen, 15. dakikayı 33-26 üstün geçti.

Prepelic ile toparlanmaya çalışan Joventut önünde Browne ile hücumda temposunu artıran Darüşşafaka Tekfen, Hamilton'ın kazandırdığı sayılarla çeyreğin bitimine 12 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 46-35. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte Sinan Güler ve Doğuş Özdemiroğlu ile etkili olan ve farkı 29. dakikada 15 sayıya kadar (63-48) çıkaran Darüşşafaka Tekfen, son periyoda 65-54 üstün girdi.

Dördüncü periyoda hücumda iyi başlayan Joventut, Prepelic ve Harangody'nin kaydettiği 3 sayılık basketlerle 38. dakikada farkı 2 sayıya çekti: 80-78. Kalan bölümde hata yapmayan ve Jones ve Kartal'ın kritik atışlarıyla farkı açan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 92-86 galip ayrıldı.

Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Seffi Shemmesh (İsrail), Sergio Silva (Portekiz), Semen Ovinov (Rusya)
Darüşşafaka Tekfen: Browne 17, Lamb 6, Erkan Veyseloğlu, Jones 15, Hamilton 8, Sinan Güler 14, Kartal Özmızrak 18, Mahir Ağva, Berk Demir 5, Doğuş Özdemiroğlu 4, Colson 5, Troy Selim Şav
Joventut: Prepelic 30, Zisis 6, Lopez-Arostegui 8, Omic 8, Harangody 5, Dimitrijevic 13, Buford 2, Morgan 14, Ventura, Parra
1. Periyot: 21-19
Devre: 46-35
3. Periyot: 65-54
Beş faulle çıkanlar: 39.54 Kartal Özmızrak, 39.59 Hamilton (Darüşşafaka Tekfen)

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