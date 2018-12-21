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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
21.12.2018 - 22:46, Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen 13. yenilgisini aldı

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Darüşşafaka Tekfen 13. yenilgisini aldı

THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımına 85-84 mağlup oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Mytishchi Arena'da oynanan müsabakaya hücumdaki etkin oyunuyla başlayan ev sahibi takım, ilk periyodu 30-18 önde geçti. İkinci periyotla birlikte savunmasını sertleştiren ve hücumda üst üste basketlere imza atan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 2 sayı farkla geride gitti: 45-43.

Üçüncü çeyrekte vites yükselten Rus temsilcisi, farkı yeniden çift hanelere taşımayı başararak maçın final periyoduna 12 sayı farkla üstün girdi: 69-57. Mücadelenin son çeyreğinde Darüşşafaka Tekfen yeniden oyuna ağırlığını koyarken, karşılaşmanın bitimine 13 saniye kala öne geçmeyi de başardı: 83-84. Bitime 1.1 saniye kala İstanbul ekibinde Eric'in yaptığı faulle Khimki'de Mickey serbest atış çizgisine geldi. Mickey serbest atışlardan 2'de 2 isabet çıkarınca, Khimki parkeden 85-84'lük galibiyetle ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen üst üste 12'nci, toplamda ise 13'üncü yenilgisini tadarken, Khimki ise ligdeki 5'inci galibiyetine uzandı.

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