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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
11.01.2019 - 23:17, Son Güncelleme:

Darüşşafaka son saniye basketiyle yenildi

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Darüşşafaka son saniye basketiyle yenildi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye 75-74 yenildi. 

Podgorica kentinde Moraca Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreğini, ev sahibi Buducnost VOLI 16-14 önde bitirdi. İkinci periyotta daha iyi hücum yapan Darüşşafaka Tekfen, devre arasına 42-36 üstün girdi. 

Savunmasını sertleştiren Buducnost VOLI, üçüncü çeyrek sonunda yeniden 58-53 öne geçti. Dördüncü periyotta aradaki skor farkını kapatan ve bitime 13 saniye kala 74-73 öne geçen Darüşşafaka Tekfen, rakibinin son saniyelerdeki basketine engel olmadı ve mücadeleden 75-74 mağlup ayrıldı. 

Buducnost VOLI'de 18 sayı kaydeden Edwin Jackson, maçın en skorer oyuncusu oldu. Darüşşafaka Tekfen'de ise Toney Douglas, 14 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı. 

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen 16. yenilgisini alarak son sırada kalmaya devam etti. Buducnost VOLI de galibiyet sayısını 4'e çıkararak 15. sırada yer aldı. 

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