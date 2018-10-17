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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
17.10.2018 - 09:14, Son Güncelleme:

Darüşşafaka sahasında Buducnost'u devirdi

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost Voli'yi 71-63 yendi. Yeşil-siyahlı ekip, ligde ilk galibiyetini elde etti. Karadağ temsilcisi ise 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)
Darüşşafaka Tekfen: McCallum 4, Peiners 15, Kidd 12, Oğuz Savaş 8, Evans 7, Kartal Özmızrak 2, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 7, Brown, Diebler 3, Eric 10, Muhammed Baygül 3
Buducnost Voli: Craft 2, Gordic 11, Clarke 5, Clark 11, Omic 7, Jackson 9, Ivanovic 10, Zoran Nikolic 3, Barovic, Danilo Nikolic 5
1. Periyot: 14-25
Devre: 39-35
3. Periyot: 53-49
Beş faulle çıkanlar: 39.00 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alandan sayılar bulan Buducnost Voli karşısında Oğuz Savaş'la pota altından basketler üreten Darüşşafaka Tekfen, 5. dakikayı 12-9 üstün geçti. Jackson'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 8. dakikada eşitliği (14-14) yakalayan konuk ekip, çeyreğin kalan bölümünde dış atışlardan bulduğu basketlerle 11-0'lık seri yakaladı ve ilk periyodu 25-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Darüşşafaka Tekfen, çeyreğin ilk 6,5 dakikasında rakibine sayı şansı vermedi ve Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili oyunuyla 19-0'lık seri yakalayarak 17. dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 33-25. Yeşil-siyahlı ekibe 8-0'lık seriyle karşılık veren Buducnost Voli, 18. dakikada eşitliği sağladı: 33-33. Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 39-35 üstün gitti.

İki ekibin de kötü hücum ettiği ikinci yarıda Darüşşafaka Tekfen, Eric'in pota altından Muhammed Baygül dış atıştan kaydettiği sayılarla 26. dakikada farkı 9 sayıya taşıdı: 48-39. Pota altından bulduğu sayılarla Buducnost Voli farkı azaltsa da yeşil-siyahlı ekip, final periyoduna 53-49 üstün girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Buducnost Voli, Ivanovic'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle, 33. dakikada yeniden öne geçti: 55-58.

Boyalı alanı iyi savunan ve taraftar desteğini arkasına alan Darüşşafaka Tekfen, 36. dakikada üstünlüğü yeniden ele geçirdi: 62-60. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Peiners'le kritik hücumlarda sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 71-63 galip ayrıldı.

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