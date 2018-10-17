Darüşşafaka sahasında Buducnost'u devirdi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost Voli'yi 71-63 yendi. Yeşil-siyahlı ekip, ligde ilk galibiyetini elde etti. Karadağ temsilcisi ise 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)
Darüşşafaka Tekfen: McCallum 4, Peiners 15, Kidd 12, Oğuz Savaş 8, Evans 7, Kartal Özmızrak 2, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 7, Brown, Diebler 3, Eric 10, Muhammed Baygül 3
Buducnost Voli: Craft 2, Gordic 11, Clarke 5, Clark 11, Omic 7, Jackson 9, Ivanovic 10, Zoran Nikolic 3, Barovic, Danilo Nikolic 5
1. Periyot: 14-25
Devre: 39-35
3. Periyot: 53-49
Beş faulle çıkanlar: 39.00 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)
Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alandan sayılar bulan Buducnost Voli karşısında Oğuz Savaş'la pota altından basketler üreten Darüşşafaka Tekfen, 5. dakikayı 12-9 üstün geçti. Jackson'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 8. dakikada eşitliği (14-14) yakalayan konuk ekip, çeyreğin kalan bölümünde dış atışlardan bulduğu basketlerle 11-0'lık seri yakaladı ve ilk periyodu 25-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Darüşşafaka Tekfen, çeyreğin ilk 6,5 dakikasında rakibine sayı şansı vermedi ve Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili oyunuyla 19-0'lık seri yakalayarak 17. dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 33-25. Yeşil-siyahlı ekibe 8-0'lık seriyle karşılık veren Buducnost Voli, 18. dakikada eşitliği sağladı: 33-33. Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 39-35 üstün gitti.
İki ekibin de kötü hücum ettiği ikinci yarıda Darüşşafaka Tekfen, Eric'in pota altından Muhammed Baygül dış atıştan kaydettiği sayılarla 26. dakikada farkı 9 sayıya taşıdı: 48-39. Pota altından bulduğu sayılarla Buducnost Voli farkı azaltsa da yeşil-siyahlı ekip, final periyoduna 53-49 üstün girdi.
Son çeyreğe iyi başlayan Buducnost Voli, Ivanovic'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle, 33. dakikada yeniden öne geçti: 55-58.
Boyalı alanı iyi savunan ve taraftar desteğini arkasına alan Darüşşafaka Tekfen, 36. dakikada üstünlüğü yeniden ele geçirdi: 62-60. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Peiners'le kritik hücumlarda sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 71-63 galip ayrıldı.
Euroleague maçlarına iddaa oynamak için buraya tıklayın!
EuroLeague CANLI yayınları, sezon boyunca Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle