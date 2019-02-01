Darüşşafaka Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
THY Avrupa Lig heyecanı Darüşşafaka Real Madrid maçıyla devam ediyor. Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, 21. hafta mücadelesinde İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Peki, Darüşşafaka Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Darüşşafaka Tekfen Real Madrid maçı için geri sayım devam ediyor. Avrupa Ligi'nde istediği puanları alamayan Darüşşafaka Tekfen, yaptığı maçların 16'sını kazanan, 4'ünden ise mağlup ayrılan organizasyonun son şampiyonu Real Madrid’le karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Tekfen, 3 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor. Darüşşafaka Tekfen Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. İki takım Avrupa Ligi'nde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 5'ini Real Madrid kazandı, 2 mücadeleden ise Darüşşafaka galip ayrıldı. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Ligin ilk yarısında yapılan karşılaşma, Real Madrid'in 109-93 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Darüşşafaka Tekfen, iki takım arasındaki sezonun ilk maçında 30 iki sayılık atış isabeti bularak bu alandaki kulüp rekorunu kırdı. Ekip, aynı zamanda 28 Nisan 2017’de oynanan çeyrek final serisinin dördüncü maçında 26 serbest atış isabeti ile bu alandaki kulüp rekorunu kırdı. İki takım 2016-2017 sezonunda çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Bu seriden deplasman ekibi 1-3 galip ayrıldı.
Darüşşafaka Tekfen’in şu ana kadar maç başına en skorer oyuncusu maç başına 14.3 sayıyla Toney Douglas olurken Real Madrid’in en skorer ismi ise maç başına 13 sayı ile oynayan Anthony Randolph.
Takımın şu ana kadar maç başına en çok ribaund alan ismi 5.8 ribaund ile Jeremy Evans olurken Real Madrid’in ise 6.6 ribaund ile Gustavo Ayon. Darüşşafaka Tekfen’in şu ana kadar maç başına en çok asist yapan ismi 4.7 asist ile Toney Douglas olurken Real Madrid’in ise 4.4 asist ile Facundo Campazzo.
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