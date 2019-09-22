Darüşşafaka Lokomotiv Kuban ile hazırlık maçı oynayacak
Darüşşafaka Tekfen, 23 Eylül Pazartesi günü saat 20:00’da Volkswagen Arena’da 2019-2020 sezonunun açılış maçı niteliğinde Rusya’nın Lokomotiv Kuban takımıyla Efsanelere Saygı; Yalçın Granit Gecesi’nde bir hazırlık maçı oynayacak.
Maçtan elde edilen bütün gelirler Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na bağışlanacak.
Karşılaşmanın biletleri Biletix’ten satışa sunulmuş durumda: http://www.biletix.com/etkinlik/YDAAB/TURKIYE/tr
Darüşşafaka Basketbol ailesi, tüm sporseverleri Volkswagen Arena’ya bekliyor.
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