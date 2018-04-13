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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
13.04.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Darüşşafaka-Kuban TEK MAÇ! iddaa'da ne oynamalı?

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Darüşşafaka-Kuban TEK MAÇ! iddaa'da ne oynamalı?

Darüşşafaka, EuroCup'ta şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Nesine.com'da hem TEK MAÇ, hem de CANLI YAYIN bir arada. Peki iddaa'da ne oynamalı? Usta yazarların tahminleri burada!

- Ümit Avcı'nın tahmini

Finalin Rusya'da oynanan ilk maçında temsilcimiz inanılmaz bir dönüş gerçekleştirerek bitime 22 saniye kala 5 sayı geride olduğu maçı uzatmalara taşıyıp galibiyete ulaştı.

İki takımın da ekstra üçlüklerine rağmen normal sürede toplam sayı 72-72 ile 144'te kaldı. Bu maçta daha da aşağılara çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü temsilcimiz iç sahada çok daha iyi savunma yapabilen bir takım ve çok önemli bir atmosferde sahaya çıkacak.

Konuk takım da yine kaybetmesi durumunda tüm sezonu yenilgisiz geçtiği Eurocup'ta art arda iki yenilgiyle şampiyonluktan olacak. Buna izin vermemek adına onların da savunmada daha sert olacağını düşünüyorum.

Temsilcimizde ilk maçta olağanüstü bir performans sergileyerek Wilbekin'ın en önemli yardımcısı olan Cummings belki hücumda aynı etkide olmayacaktır ama savunmada yine önemli işler yapacaktır. Bu da maçın alt olarak bitmesine neden olur.

En Çok Oynanan Bahis
  • 964Darüşşafaka - Lokomotiv Kuban
    1
    MS1
    1,55
    1378kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- Gökhan German'ın tahmini

Darüşşafaka normal süresi 72-72 berabere biten maçta Kuban'ı Rusya'da yenip Eurocup final serisinde 1-0 öne geçti. Son 11 saniyeye 3 sayı yenik giren Daçka, top çalıp attığı üçlükle maçı uzatmaya götürüp kazandı.

Kupanın en iyi savunma yapan iki takımı finalde karşı karşıya. Darüşşafaka'nın iç saha maçları daha da düşük skorlarla bitiyor. Kuban finale gelene kadar 20 maçı kazanmıştı. 21. maçında da normal sürede mağlup olmadı. Bu maçı kazanma ihtimalleri var.

Çok yakın bir mücadele bekliyorum. İlk tercihim alt. Ardından handikap avantajıyla 2 tercihini öneriyorum.

En Çok Oynanan Bahis
  • 964Darüşşafaka - Lokomotiv Kuban
    1
    MS1
    1,55
    1378kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- Romario Özsavidis'in tahmini

Temsilcimiz Darüşşafaka Eurocup finali ilk maçında harika bir işe imza atarak mücadeleyi uzatmaya taşımayı başardı ve devamında rakibini 81-78’lik skor ile yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım attı.

Serinin ikinci maçında, tıpkı ilk maçta olduğu gibi özellikle savunmaların ön planda ve skorun düşük seviyelerde olacağı bir mücadele beklemek yanlış olmaz. Zaten ilk maçın normal süresi 72-72’lik skor ile bitmişti.

Darüşşafaka’nın iç sahada oynadığı maçlarda taraftar desteğini arkasına aldığında işin savunma kısmında daha da sertleştiğini biliyoruz. Aynı oyun karakterini bu karşılaşmada da sergilemelerini bekliyorum. 146.5 altı tercihi ilk seçenek olmalı.

Taraf bahsi olarak ise, ev sahibi olmanın verdiği avantaj ile temsilcimizin kazanarak kupaya uzanacağı kanaatindeyim.

Darüşşafaka-Kuban TEK MAÇ - 13 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Orkun Hınçer, 13 Nisan Cuma 20:15’te oynanacak EuroCup Play-off Turu Final 2. Maçı, Darüşşafaka Doğuş – Lokomotiv Kuban karşılaşmasını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminlerini paylaştı. #TEKMAÇ
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