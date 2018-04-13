Darüşşafaka-Kuban TEK MAÇ! iddaa'da ne oynamalı?

- Ümit Avcı'nın tahmini

Finalin Rusya'da oynanan ilk maçında temsilcimiz inanılmaz bir dönüş gerçekleştirerek bitime 22 saniye kala 5 sayı geride olduğu maçı uzatmalara taşıyıp galibiyete ulaştı.

İki takımın da ekstra üçlüklerine rağmen normal sürede toplam sayı 72-72 ile 144'te kaldı. Bu maçta daha da aşağılara çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü temsilcimiz iç sahada çok daha iyi savunma yapabilen bir takım ve çok önemli bir atmosferde sahaya çıkacak.

Konuk takım da yine kaybetmesi durumunda tüm sezonu yenilgisiz geçtiği Eurocup'ta art arda iki yenilgiyle şampiyonluktan olacak. Buna izin vermemek adına onların da savunmada daha sert olacağını düşünüyorum.

Temsilcimizde ilk maçta olağanüstü bir performans sergileyerek Wilbekin'ın en önemli yardımcısı olan Cummings belki hücumda aynı etkide olmayacaktır ama savunmada yine önemli işler yapacaktır. Bu da maçın alt olarak bitmesine neden olur.

En Çok Oynanan Bahis 964 Darüşşafaka - Lokomotiv Kuban 1 MS1 1,55 1378 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 964 Darüşşafaka - Lokomotiv Kuban 1 11,55 %63,83 X12,00 %15,36 22,10 %20,81

- Gökhan German'ın tahmini

Darüşşafaka normal süresi 72-72 berabere biten maçta Kuban'ı Rusya'da yenip Eurocup final serisinde 1-0 öne geçti. Son 11 saniyeye 3 sayı yenik giren Daçka, top çalıp attığı üçlükle maçı uzatmaya götürüp kazandı.

Kupanın en iyi savunma yapan iki takımı finalde karşı karşıya. Darüşşafaka'nın iç saha maçları daha da düşük skorlarla bitiyor. Kuban finale gelene kadar 20 maçı kazanmıştı. 21. maçında da normal sürede mağlup olmadı. Bu maçı kazanma ihtimalleri var.

Çok yakın bir mücadele bekliyorum. İlk tercihim alt. Ardından handikap avantajıyla 2 tercihini öneriyorum.

En Çok Oynanan Bahis 964 Darüşşafaka - Lokomotiv Kuban 1 MS1 1,55 1378 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 964 Darüşşafaka - Lokomotiv Kuban 1 11,55 %63,83 X12,00 %15,36 22,10 %20,81

- Romario Özsavidis'in tahmini

Temsilcimiz Darüşşafaka Eurocup finali ilk maçında harika bir işe imza atarak mücadeleyi uzatmaya taşımayı başardı ve devamında rakibini 81-78’lik skor ile yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım attı.

Serinin ikinci maçında, tıpkı ilk maçta olduğu gibi özellikle savunmaların ön planda ve skorun düşük seviyelerde olacağı bir mücadele beklemek yanlış olmaz. Zaten ilk maçın normal süresi 72-72’lik skor ile bitmişti.

Darüşşafaka’nın iç sahada oynadığı maçlarda taraftar desteğini arkasına aldığında işin savunma kısmında daha da sertleştiğini biliyoruz. Aynı oyun karakterini bu karşılaşmada da sergilemelerini bekliyorum. 146.5 altı tercihi ilk seçenek olmalı.

Taraf bahsi olarak ise, ev sahibi olmanın verdiği avantaj ile temsilcimizin kazanarak kupaya uzanacağı kanaatindeyim.