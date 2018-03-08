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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Darüşşafaka Kız Futbol Takımı’ndan örnek davranış!
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08.03.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Darüşşafaka Kız Futbol Takımı’ndan örnek davranış!

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Darüşşafaka Kız Futbol Takımı’ndan örnek davranış!

Konya’da düzenlenen Kız Futbol Şampiyonası’nda yaşananlar, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ankara Sincan İMKB Lisesi, eksik evrak nedeniyle maça 10 kişi çıkmak zorunda kaldı. Darüşşafaka Kız Futbol Takımı da rakibiyle eşit şartlarda mücadele etmek için maçı 10 kişiyle tamamladı.

Konya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılan Darüşşafaka Kız Futbol Takımı, sahaya eksik evraktan dolayı 10 kişi çıkmak zorunda kalan rakibiyle eşit şartlarda mücadele etmek için, onlarla aynı sayıda sporcuyla sahaya çıkarak örnek bir davranış sergiledi. Vermiş olduğu kararla ilgili konuşan Darüşşafaka Kız Futbol Takımı Antrenörü Erdem Yağız, “İstanbul’da üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. Müsabakalar Konya’da yapılıyordu. Müsabakaya gittiğimizde Konya’daki Okul Sporları Gözlemcisi, rakibimiz Ankara Sincan İMKB Lisesi’nin evraklarının eksik olduğunu ve maça çıkamayacaklarını bildirdi. Biz o sırada sahada ısınıyorduk. Daha sonra 10 sporcunun belgelerinin hazır olduğu fakat birinin belgelerinin hazır olmadığı bilgisini aldık. Maçın hemen başında, henüz ikinci dakika oynanırken yardımcım Sevtun Hoca ile istişarede bulunup maçın eşit şartlarda oynanması gerektiği düşüncesine vardık. Hakemler de kararımızı kabul etti ve mücadele 10’a 10 oynandı.”

ASLOLAN CENTİLMENLİKTİR
Bu davranışlarının karşı takımdan olumlu bir tepki aldıklarını söyleyen Erdem Yağız, “Maç bittiğinde İMKB Lisesi sporcuları yanımıza gelerek hepimizi tek tek tebrik ettiler. Biz öğrencilerimize sporun skordan ibaret olmadığını; önemli olanın centilmenlik, eşit ve adil mücadele olduğunu, kazananı alkışlamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi öğretiyoruz. Bu konuda öncülük ettiğimiz ve Darüşşafaka’nın adını böyle güzel bir şekilde duyurduğumuz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

MÜCADELEMİZ RAKİBE DEĞİL TOPA
Darüşşafaka Kız Futbol Takımı’nın Kaptanı Dilan Hacıarap ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Biz mücadelemizin rakip arkadaşlarımıza karşı değil, topa karşı olduğunun farkındayız. Bu yüzden eşit savaşmak gerektiğini de biliyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız hareket fair play çerçevesinde değerlendirildi. Hepimiz çok mutluyuz bu durumdan dolayı.”

 Darüşşafaka Kız Futbol Takımı’ndan örnek davranış

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