Darüşşafaka, final için sahaya çıkacak!
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.
Bayern Münih ile Darüşşafaka arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de Audi Dome Salonu'nda oynanacak.
İlk maçta rakibini 76-74 yenerek seride 1-0 öne geçen yeşil-siyahlı ekip, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını finale yazdıracak.
Almanya'daki karşılaşmayı Bayern Münih kazanırsa seride 1-1 beraberlik olacak. İkinci karşılaşmanın ardından eşitlik olması durumunda serinin üçüncü ve son karşılaşması, 28 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
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