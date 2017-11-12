Tahincioğlu Basketbol Lig heyecanı Darüşşafaka - Fenerbahçe Doğuş basketbol maçıyla devam ediyor. EuroLeague 6. hafta maçında Brose Baskets Bamberg'i 80-57 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin altıncı haftasında Darüşşafaka ile mücadele edecek. Peki Darüşşafaka - Fenerbahçe Doğuş basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç bilgileri!



Tüm basketbolseverlerin sonucunu heyecanla beklediği Darüşşafaka - Fenerbahçe Doğuş basketbol maçı bugün ekrana gelecek. Saat 17.00’de başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports 3’te naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Halit Can Cihan hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Doğuş’ta Son Durum

Fenerbahçe Doğuş, ligde 6. haftaya dört galibiyet ve bir yenilgi ile ikinci sırada giriyor. Lig lideri ise, beş haftada yenilgi yüzü görmeyen Bursa temsilcisi Tofaş.Obradovic’in öğrencileri, 10 Kasım Cuma günü TSİ 22:00’de Brose Bamberg’e konuk oldu. Almanya’daki EuroLeague mücadelesinde baştan sona iyi savunma yapan ve oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, karşılaşmayı 80-57 kazandı. Bu mücadelede Jan Vesely 15, Brad Wanamaker 13, Luigi Datome ise 12 sayı buldu.

Fenerbahçe Doğuş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki son mücadelesinde Pınar Karşıyaka’yı konuk ettiği maçı 97-71 galip bitirdi. Bu mücadelede 11 oyuncusundan skor katkısı bulan ve takım olarak 30 asist yapan Fenerbahçe Doğuş’ta en skorer isimler, 15’er sayı üreten Melih Mahmutoğlu ve James Nunnally oldu. Kostas Sloukas da 12 sayı ve 10 asist ile göz doldurdu. Takımımızın yıldız isimlerinden Ali Muhammed de sakatlığının ardından bu maç ile parkelere dönüş yaptı.

Fenerbahçe Doğuş, maç başına 70.2 sayıyla birlikte ligin en az sayı yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Maç başına 22.2 asist ortalamasının yanı sıra %82.3 serbest atış ve %60.2 iki sayı yüzdeleriyle de lig genelinde ilk sırada yer alıyor.

Darüşşafaka Basketbol’da Son Durum

Başantrenörlüğünü David Blatt’ın yaptığı Darüşşafaka kadrosunda yabancı oyuncular Will Cummings, James Bell, Howard Sant Roos, Michael Eric, Scottie Wilbekin ve JaJuan Johnson. Darüşşafaka’nın kadrosunda dikkat çeken yerli oyuncular ise Furkan Aldemir, Muhammed Baygül, Okben Ulubay, Doğuş Özdemiroğlu, Emircan Koşut ve Kartal Özmızrak.

Darüşşafaka, bu sezon ligde oynadığı beş maçta iki galibiyet elde etti. Tofaş (97-81), Uşak (84-80) ve Beşiktaş Sompo Japan’a (88-84) yenilen Daçka, Galatasay Odebank (69-67) ve Pınar Karşıyaka’yı (78-63) ile geçmeyi bildi.

Darüşşafaka, son lig maçını Beşiktaş Sompo Japan’a karşı oynadı. Mücadele, bir uzatma bölümü sonunda Beşiktaş’ın 88-84 üstünlüğüyle noktalandı. Darüşşafaka’da JaJuan Johnson 24, James Bell 23 sayı buldu.

Darüşşafaka bu sezon ülkemizi EuroCup’ta temsil ediyor. A Grubu’nda yer alan Daçka, oynadığı beş maçı da kazanarak lider durumda. Blatt’in öğrencileri, son EuroCup maçında hafta arasında İspanya temsilcisi Morabanc Andorra’yı ağırladığı mücadeleyi 85-77 kazandı. Bu maçta Socttie Wilbekin 24, James Bell 22 sayı buldu.

Geçmiş Karşılaşmalar

Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne dek oynadığı 53 lig maçında 33 galibiyet elde etti. Fenerbahçemiz, son 8 lig maçında da rakibini mağlup etmeyi bildi.