Darüşşafaka Cemiyeti ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDarüşşafaka Cemiyeti ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuyor!
GeriFutbol Darüşşafaka Cemiyeti ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
03.09.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Darüşşafaka Cemiyeti ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Darüşşafaka Cemiyeti ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuyor!

Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl 3 Kasım tarihinde 41'incisi düzenlenecek olan İstanbul Maratonu ile eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulunmaya devam ediyor. Darüşşafaka Cemiyeti, bu koşuyla okulda eğitim gören 120 öğrencinin 1 yıllık eğitim masraflarına destek olmak için 800 bin TL'nin toplanmasını hedefliyor.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 3 Kasım 2019 Pazar günü düzenlenecek olan 41’inci İstanbul Maratonu’nda yerini alarak, eğitimde fırsat eşitliğine destek vermeye devam ediyor. Maratonda koşacak ya da yürüyecek gönüllülerin Darüşşafaka'da yeni eğitim görmeye başlayacak 120 öğrencinin 1 yıllık eğitim masraflarını destekleyecek 800 bin TL’nin toplanmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

156 yıldır küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocukların çağdaş bir eğitimle buluşabilmesi için çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, bu maratonda ‘Söz konusu eğitimse yardıma koşarız’ diyen eğitim sevdalılarının desteklerini bekliyor. Toplumsal dayanışmaya ilham kaynağı olan Adım Adım oluşumunun katılımcılarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti'ne destek vermek isteyenler, “İyilik Peşinde Koş” (İPK) platformuna üye olarak yardımseverlik koşularına katılabiliyor. Darüşşafaka için koşarak ya da yürüyerek bağış toplayan gönüllüler, İPK sistemi sayesinde topladıkları bağış miktarını ve destekçilerini kolaylıkla takip edebiliyor. Maratona katılmak isteyen gönüllüler başvuru için gereken bilgileri adimadim@darussafaka.org web sitesi ziyaret ederek öğrenebiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Çekya, Japonya'yı 89-76 yendi! Japonlar turnuvaya veda etti...
Darüşşafaka Cemiyeti ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuyor!
Yeni Zelanda, Karadağ engeli Fotu ve Webster'la geçti!
Türk oyunlarının dünyaya açılma projesi başlıyor