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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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aa-spor
22.03.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Darüşşafaka büyük düşünüyor! Euroleague'e katılabilmek için...

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Darüşşafaka büyük düşünüyor! Euroleague'e katılabilmek için...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka forması giyen Okben Ulubay, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istediklerini, bu nedenle ULEB Avrupa Kupası'na daha çok odaklandıklarını söyledi.

Bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden yeşil-siyahlı takımın oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupayı kazandıkları takdirde doğrudan THY Avrupa Ligi'ne katılacaklarını hatırlattı. Okben Ulubay, "ULEB Avrupa Kupası'nı aldığımızda seneye THY Avrupa Ligi'ne direkt katılacağız. Böylelikle daha büyük bir kupada mücadele edeceğiz. Bu bizi motive ediyor." dedi.

Okben Ulubay, "THY Avrupa Ligi'ne katılmaya daha çok önem veriyoruz. Ligden çok Avrupa'ya odaklanmış durumdayız. Hedefimiz ligde gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek, ancak bizim için Avrupa Kupası bir adım daha önde." diye konuştu.

Avrupa Kupası yarı finalinde 1-0 önde bulundukları Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan 21 yaşındaki basketbolcu, şunları aktardı:
"Bayern Münih karşılaşmalarının erken final olduğunu düşünmüyorum. Bu saatten sonra kupa için mücadele eden takımların hepsi iyi. Zorlu bir seri. Sasa Djordjevic çok iyi bir antrenör, iyi de bir takımları var. Ev sahibi avantajı bizde. Umarım iyi oynayarak finale yükseliriz."

Takımın başantrenörü David Blatt'in iyi teknik adam ve iyi insan olduğunu anlatan 2,01 metre boyundaki forvet Okben Ulubay, "Her zaman pozitif. Yanlış bir şey yaptığınız zaman gelip bunu sizinle konuşuyor. Bunu bağırmadan, en iyi şekilde anlatmaya çalışıyor. Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

AİLEDEN BASKETBOLCU

Basketbolcu bir aileden geldiğini anlatan Okben Ulubay, şunları kaydetti:
"Benim sadece annem değil, anneannem, babam, amcam ve ikiz kardeşim de basketbolcu. Bu aileden gelen bir şey. Basketbola başlamamda herkesin katkısı
oldu. Çok küçük yaşlardan itibaren beni maçlara götürürlerdi. Bunun da etkisinin
olduğunu düşünüyorum."

Darüşşafaka'da geçen sezona göre daha fazla süre aldığını aktaran genç basketbolcu, "Geçen sezon buraya transfer olurken bu yılı planlamıştım. İlk sezona göre biraz daha fazla süre almaya başladım. Takımda bir sakatlık yaşandı. Bundan dolayı daha fazla süre alabilirim. Bunu değerlendirmeye çalışacağım. Performansımı yeterli bulmuyorum. Biraz daha artırmalıyım." diyerek sözlerini tamamladı.

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