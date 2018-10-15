Darüşşafaka, Buducnost'u ağırlıyor
Yeşil-siyahlılar, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi konuk edecek.
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Yeşil-siyahlı ekip, rakibini saat 19.15'te Volkswagen Arena'da konuk edecek.
Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibine deplasmanda 109-93 yenildi.
Buducnost VOLI ise ilk maçta İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a evinde 82-71 mağlup oldu.
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