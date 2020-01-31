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GeriBasketbol DarüÅŸÅŸafaka Basketbol OkullarÄ±'nÄ±n KKTC kampÄ± tamamlandÄ±
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Basketbol
Haber GiriÅŸ: 31.01.2020 - 17:41,Son GÃ¼ncelleme:/

DarüÅŸÅŸafaka Basketbol OkullarÄ±'nÄ±n KKTC kampÄ± tamamlandÄ±

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DarüÅŸÅŸafaka Basketbol OkullarÄ±'nÄ±n KKTC kampÄ± tamamlandÄ±

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Basketbol OkullarÄ± tarafÄ±ndan bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenen KKTC Basketbol kampÄ± toplamda 56 sporcunun katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±.Â

ÃœÃ§ ayrÄ± yaÅŸ kategorisinde toplamda 19 mÃ¼sabakaya Ã§Ä±kan sporcular KKTC Basketbol Federasyonuna akredite olan kulÃ¼plerle mÃ¼sabaka yapma olanaÄŸÄ± buldu. Yavru vatan KKTC deki Ã¶zel kuruluÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra; Spor Dairesi ve Girne Belediyesi de DaÃ§kaâ€™nÄ±n spor kampÄ±na destek vererek, organizasyonun devamÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± ilettiler.

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