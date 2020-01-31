ÃœÃ§ ayrÄ± yaÅŸ kategorisinde toplamda 19 mÃ¼sabakaya Ã§Ä±kan sporcular KKTC Basketbol Federasyonuna akredite olan kulÃ¼plerle mÃ¼sabaka yapma olanaÄŸÄ± buldu. Yavru vatan KKTC deki Ã¶zel kuruluÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra; Spor Dairesi ve Girne Belediyesi de DaÃ§kaâ€™nÄ±n spor kampÄ±na destek vererek, organizasyonun devamÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± ilettiler.

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