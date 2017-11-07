Darüşşafaka Basketbol evinde güldü

Bu sonucun ardından yeşil-siyahlılar gruptaki 5. maçından da galip ayrılırken, konuk ekip 4. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Seffi Shemmesh (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Darüşşafaka: Wilbekin 24, Sant Ross 7, Bell 22, Johnson 6, Eric 11, Furkan Aldemir 6, Cummings 9, Kidd, Doğuş Özdemiroğlu, Muhammed Baygül, Okben Ulubay
MoraBanc Andorra: Albicy 14, Jankovic 14, Walker 2, Stevic 8, Karnowski 17, Blazic 7, Fernandez 3, Diagne 2, Jelinek 6, Shurna 4
1. Periyot: 26-17
Devre: 48-37
3. Periyot: 66-52
Beş faulle çıkanlar: 36. 43 Furkan Aldemir, 36.54 Eric (Darüşşafaka)