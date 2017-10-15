Basketbolda maçın ardından - Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: "Çok sert bir maç oldu ve kazanmasını bildik" - Galatasaray Odeabank Başantrenörü Kunter: "Mücadele ettik ama basit hatalar yaptık"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blatt, “Çok sert bir maç oldu ve kazanmasını bildik. Çok yeni ve genç bir takımız ama takım ruhu ile mücadele edip, maçları kazanmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Darüşşafakalı oyuncu Jajuan Johnson ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İki takım da maça sert başladı. Hem hücumda hem de savunma iyiydik." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY ODEABANK CEPHESİ

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Kunter, Darüşşafaka karşısında yaptıkları basit hataların kendilerine mağlubiyeti getirdiğini vurguladı.

Kunter, sahada ortaya koydukları mücadeleden memnun olduğunu dile getirerek, "Mücadele ettik ama basit hatalar yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Son hücumda maçı kaybettik. Çalışmaya devam edeceğiz. Son topa kadar oyunun içindeydik fakat olmadı.” şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı oyuncu Dwight Hardy de yaptıkları basit top kayıplarına dikkati çekerek, "Geri dönüp maçı son topa kadar getirdik fakat kazanamadık" değerlendirmesinde bulundu.