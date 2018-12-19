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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
19.12.2018 - 23:31, Son Güncelleme:

Darüşşafaka Avrupa'da kayboldu

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Darüşşafaka Avrupa'da kayboldu

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e 75-71 mağlup oldu ve üst üste 11. yenilgisini aldı.

Bu sonuçla, yeşil-siyahlılar toplamda 12. yenilgisini yaşayarak son sırada kaldı. Zalgiris ise 6. kez sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşma dengeli başlarken 3. dakika 8-8 eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmada tempolu oynayan Darüşşafaka Tekfen, pota altından Eric'in, orta mesafeli atışlardan da Kidd ve Douglas'ın sayılarıyla Zalgiris karşısında ilk periyodu 19-15 önde kapattı.

Darüşşafaka Tekfen, ikinci çeyreğe de iyi başladı. Top kayıpları yapan Zalgiris önünde Doğuş Özdemiroğlu ve Oğuz Savaş'la sayılar üreten ev sahibi ekip, 13. dakikayı 23-17 üstün tamamladı. Litvanya temsilcisinin sert savunmasını üç sayı çizgisinin gerisinden McCallum ve Diebler'ın kaydettiği basketlerle aşan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 39-33 üstün girdi.

İkinci yarıya da Diebler ve McCallum'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 26. dakikayı 48-40 önde geçti. Yeşil-siyahlılar, Zalgiris karşısında son çeyreğe 53-49 önde gitti.

Final periyoduna Walkup'ın basketleriyle başlayan Zalgiris, boş atışlardan yararlanamayan ev sahibi ekip karşısında 33. dakikayı 56-55 önde bitirdi. Pota altından Evans, dış atıştan da Brown'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü eline alan Darüşşafaka Tekfen, top kayıpları yapan Litvanya ekibi önünde bitime 3 dakika 20 saniye kala skoru 66-61 yaptı. Çekişmeli geçen maçın son bölümleri karşılıklı üç sayılık basketlere sahne olurken, Westermann ile sayı bulan Zalgiris, bitime 26 saniye kala 73-71 öne geçti. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren Litvanya temsilcisi, maçı 75-71 kazandı.

Darüşşafaka Tekfen: 71 - Zalgiris: 75

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 4, Brown 11, Peiners 2, Evans 6, Eric 9, Kidd 4, McCallum 17, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 2, Oğuz Savaş 4, Diebler 12

Zalgiris: Walton 4, Grigonis 10, Ulanovas 6, White 10, Davies 17, Westermann 12, Birutis, Milaknis 8, Jokubaitis 2, Kavaliauskas, Walkup 6

1. Periyot: 19-15

Devre: 39-33

3. Periyot: 53-49

Beş faulle çıkan: 30.26 Douglas (Darüşşafaka Tekfen)

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