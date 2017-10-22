Darp edilen taraftar Spor Arena'ya konuştu!

Yaşanan olaydan dolayı son derece üzgün olduğunu söyleyen genç Galatasaray taraftarı, sarı kırmızılı kulüp tarafından bugün oynanacak dev derbiye özel davetli olarak İstanbul'a geldi. Hürriyet Gazetesi spor servisi muhabirlerinden Aydın Aguş'un sorularını yanıtlayan Hakan Karaoğlu, bu süreçte kendisine destek olan tüm futbol severlere minnettar olduğunu belirtti.

ATİKER KONYASPOR - SALZBURG MAÇINDAKİ O KARE

Yaşanan çirkin olay sonrası yeşil beyazlı kulübün iç sahada oynadığı Salzburg maçını Konyalı futbol severlerle birlikle Galatasaray formasıyla tribünde izleyen Hakan, karşılaşma esnasında çok tedirgin olduğunu söyledi.

HERKESE MİNNETTARIM

Psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçtiğini gözlediğimiz genç üniversite öğrencisi, kendisine desteklerini ileten tüm kulüp yetkilileri ve taraftarlarına minnettar olduğunu söyledi. Renk ayrımı gözetmeksizin spor dünyasından çok fazla destek mesajları alan Hakan, böyle bir olayın bir daha hiç kimsenin yaşamamasını dilediğini belirtti.

SERDAR AZİZ'DEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Genç Galatasaray taraftarı yaşadığı çirkin saldırı sonrası sarı kırmızılı takımın başarılı savunmacısı Serdar Aziz tarafından arandığı ve eğitim masraflarının karşılanacağı yönünde basında yer alan haberler hakkındaki soruları da cevaplandırdı. Karaoğlu, "Keşke bu konu hiç gündeme gelmeseydi ve saklı kalsaydı" dedi.

ÇOK HEYECANLIYIM, İLK KEZ BİR GALATASARAY MAÇI İZLEYECEĞİM

Muğla Galatasaraylılar Derneği üyeleriyle birlikte dev derbiye gelen Hakan, bundan sonra sarı kırmızılı takımın maçlarına daha fazla gelmek istiyor. Galatasaray'ı çok sevdiğini belirten üniversite öğrencisi, derbide ilk kez bir Galatasaray maçı izleyeceği için çok heyecanlı olduğunu ve sarı kırmızılı takımın sahadan zaferle ayrılmasını dilediğini sözlerine ekledi.