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GeriFutbol Dany Nounkeu, futbola geri döndü! İşte yeni takımı...
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Futbol
08.12.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Dany Nounkeu, futbola geri döndü! İşte yeni takımı...

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Ülkemizde bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor formaları giyen Dany Nounkeu, yeni takımını buldu.

Uzun yıllar Türkiye'de futbol oynadıktan sonra sezon başından beri kendisine kulüp arayan Dany Nounkeu, sonunda aradığı takımı buldu.

33 yaşındaki defans oyuncusu, Fransa Lig 1 takımlarından Toulouse ile anlaştı.

Dany, ''Sezon başından beri boştaydım, rekabete hazırım. Birçok teklif aldım ama kalbim Toulouse'da. Zaten geri dönmek istiyordum.'' diye konuştu.

Kamerunlu stoper, Süper Lig'de 155 maça çıkmıştı...

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Dany Nounkeu, futbola geri döndü İşte yeni takımı...

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