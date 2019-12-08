Dany Nounkeu, futbola geri döndü! İşte yeni takımı...

Uzun yıllar Türkiye'de futbol oynadıktan sonra sezon başından beri kendisine kulüp arayan Dany Nounkeu, sonunda aradığı takımı buldu.

33 yaşındaki defans oyuncusu, Fransa Lig 1 takımlarından Toulouse ile anlaştı.

Dany, ''Sezon başından beri boştaydım, rekabete hazırım. Birçok teklif aldım ama kalbim Toulouse'da. Zaten geri dönmek istiyordum.'' diye konuştu.

Kamerunlu stoper, Süper Lig'de 155 maça çıkmıştı...

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