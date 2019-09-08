Danny Drinkwater'a çete saldırısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDanny Drinkwater'a çete saldırısı
GeriFutbol Danny Drinkwater'a çete saldırısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
08.09.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Danny Drinkwater'a çete saldırısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Danny Drinkwater'a çete saldırısı

İngiltere'yi sarsan bir saldırı gerçekleşti. Yıldız futbolcu Danny Drinkwater tam 6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. The Sun gazetesinde yer alan haberde ürperten detaylar var. Bir iddiaya göre saldırganlardan biri, olay esnasında, "Bacaklarını kırın" diyerek gruba talimat verdi!

The Sun Gazetesi bugünkü sayısında dün gece Manchester'de saldırıya uğrayan Danny Drinkwater'ın fotoğraflı haberine yer verdi. Gazetede yer alan habere göre yıldız futbolcu tam 6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Bu sezon Chelsea tarafından Burnley'e kiralanan orta saha oyuncusu, geç saatlerde bardan çıktığı esnada tam 6 kişilik bir gruban fiziksel saldırısına hedef oldu.

'Sarkıntılık yaptı' iddiası

İddiaya göre saldırının nedeni ise Drinkwater'ın barda, bir başka futbolcunun kız arkadaşına sarkıntılık etmiş olması. Haberde yer alan detaya göre Drinkwater alkol sınırını aşınca Scunthorpe forması giyen Kgosi Ntlhe'nin sevgilisine doğru hamle yapınca ortalık karıştı.

Bardan dışarı çıkarılan Drinkwater'a altı kişilik bir grup saldırdı. Görgü tanıklarının iddiasına göre saldırı esnasında gruptan bir kişi, diğer saldırganlara, "Bacaklarını kırın" diye seslendi.

1 ay oynamayabilir

Bu talimat üzerine gruptakiler daha önce yüzüne doğru darbe indirdikleri Drinkwater'ın ayaklarına da vurmaya başladı. Saldırı nedeniyle yıldız futbolcunun ayak bağlarında yırtık oluştuğu iddiası var.

Burnley'de forma giyen Drinkwater'ın bu sebeple yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalabileceği ifade ediliyor. Manchester polisinin olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığı aktarıldı.

Danny Drinkwatera çete saldırısı

Danny Drinkwatera çete saldırısı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Danny Drinkwater'a çete saldırısı
Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu!
Denizlispor'da Lopes'den kırmızı kart eleştirisi
Eskişehirspor'da kongre iptal edildi!