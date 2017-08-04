Daniyar İsmayilov'a milli uyarı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli halterci Daniyar İsmayilov'u disiplinsiz davranışlarda bulunduğu sürece milli takıma almayacaklarını belirtti.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) AA muhabirinin sorularını cevaplayan Başkan Taşpınar, Daniyar İsmayilov'un disiplinsiz davranışlarda bulunduğunu aktardı.

Daniyar'ın Türkiye'ye geldikten sonra başarılar elde ettiğini ve adeta patlama yaptığını vurgulayan Taşpınar, "Bunu bizim antrenörlerimize borçlu. Daniyar kardeşimiz biraz şımardı herhalde. Henüz daha yılın başındayken bir Avrupa şampiyonası vardı. Türkiye seçmesi yaptık. Fethiye'deki seçmeye gelmedi. Biz istisnai bir sporcu diye, insanlık bizde kalsın diye, kampa kendisini çağırdık. Fakat kampa da gelmedi. Biz de Avrupa Şampiyonası'na götürmedik." diye konuştu.

Yaşananların ardından milli sporcunun, federasyonu ve yetkilileri şikayet ettiğini anlatan Başkan Taşpınar, şunları söyledi:

"Bizi şikayet etmediği yer kalmadı. Yine devam ediyor. Kampa geldi, İslam Oyunları'na götürdük. İslam Oyunları'nda zar zor birinci oldu. Olimpiyatlardakinden 41 kilo az kaldırdı. Bu çok büyük bir eksiklik. Yani antrenman yapmıyor. Bakan Bey'e bizi şikayet ediyor. Ben de Bakan Bey'i bilgilendirdim. Onların da ifadesi 'Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Milli takımın disiplinini kimse bozamaz.' oldu. Çok yetenekli bir sporcu. Aramızda yeri var. Eğer uymaz, disiplinimizi bozarsa aramızda yeri yoktur. Kamplara gelmediği sürece milli takıma almayacağız."

"Defalarca kendisine durumu izah ettik ama o başka bir havalarda." diyen Taşpınar, "Ben iyi sporcuyum yaparım, diyor. Yapamadın işte. 41 kilo eksik kaldırdın. Dengesi bozuk bir sporcu. Bizi çok yıprattı. Biz bu arkadaşı kazanmak istiyoruz. İyi sporculara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerimizi yüksek koyduk"

Taşpınar, göreve geldiklerinde hedefleri çok yüksek koyduklarını, bu nedenle de henüz istenilen noktaya ulaşamadıklarını belirtti.

Halterde geçmişte büyük başarılara imza atıldığını ifade eden Taşpınar, "Ama dibe vurmuş bir halter aldık. Projelerimizi hedeflerimize göre hazırladık. Daha yarısına ancak geldik. Küçük hedef koysaydık hemen ulaşırdık. Hedeflerimizi yüksek koyduk. Bu nedenle hedeflerimize ulaşamadık. Ancak sürekli iyiye gidiyoruz." diye konuştu.

Yıldızlar kategorisindeki sporcuların elde edeceği derecelerin önemli olduğunu vurgulayan Taşpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda hiç madalya alamazken 7 tane madalya aldık. Gençlerde Japonya'da madalya alamazken aynı ülkede Dünya Şampiyonası'nda 3 tane madalya kazandık. Bizim en önemli hedef kitlemiz yıldızlar olmalı. Bize uzun yıllar hizmet edecekler. 2020 Tokyo Olimpiyatları için bir isim vereyim, Caner Toptaş. Dünya üçüncüsü oldu. Burada olmayan Nuray Levent var. Dünya şampiyonu oldu. Bu ve buna yakın sporcularımız var. Yapacak çok şey var. Hedefimize ulaşamadık. Sürekli iyiye gidiyoruz. Gençlerden umutluyuz."

"6 yıldır doping yok, bitti"

Başkan Taşpınar, doping konusunda işi sıkı tuttuklarını dile getirdi.

Bu konuda disiplinden taviz vermediklerini vurgulayan Taşpınar, "Doping konusunda başarılıyız. Ama yine de istim üzerindeyiz. Yeni nesilde tam olarak doping bilinci oluşmadı. 6 yıldır doping yok, bitti. Çok sıkı kontrollerimiz var. Sporculara göz açtırmıyoruz. Kurs ve seminerlerle çocukların beyinlerini yıkamaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye antrenör ihraç ediyor

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, bütçeleri dahilinde yurt dışına antrenör göndermeye başladıklarını belirtti.

İlk olarak Üzeyir Hacıyev'i Kosova'ya antrenör olarak gönderdiklerini aktaran Tamer Taşpınar, "Diğer ülkelerden de talepler var ama göndermek kolay değil. Bütçe ile ilgili. Antrenörün maaşını biz veriyoruz. Yeme, içme ve yatmasını da onlar karşılıyorlar. Türkiye'yi ağabey olarak görüyorlar. Beklentileri var. Biz de beklentilerine karşılık verdik. O kadar mutluyum ki, bize öyle teşekkür ediyorlar ki. Sporculuğumdan bu yana 'biz neden antrenör ihraç eden ülke olamıyoruz' diye düşünürdüm." şeklinde konuştu.