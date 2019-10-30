Danimarka'dan Zanka açıklaması! 'Fenerbahçe...'
Fenerbahçe'nin stoperi Zanka'ya Danimarka'dan gelen eleştirilere eski teknik direktörü cevap verdi.
Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı maçta Zanka'nın üzerinde 'Vatan size minnettar' yazılı tişörtü giymesi ülkesi Danimarka'da sert şekilde eleştirilmişti.
Danimarka'dan 'Zanka, Fenerbahçe'den ayrılsın' yorumları bile yapılmıştı... Danimarka Kültür Bakanı Bertel Haarder, 'Zanka bu tişörtü bilerek giymemiştir. Fenerbahçe zorla giydirmiştir. Kolay değil biliyorum ama Zanka'nın yapabileceği tek şey başka bir ülkeye gitmek.'' sözlerini kullanmıştı.
KOPENHAG'DAN AÇIKLAMA!
Konuya Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbak ken de dahil oldu. Solbakken, eski öğrencisi Zanka'yı savunurken şu sözleri kaydetti;
''Oturduğunuz yerden konuşup kendinizi zeki sanmanıza gerek yok. Böyle konuşması kolay. Herkes politik eleştiri peşinde, herkes neyin doğru olduğunu sanıyor. Eleştirmek kolaydır ancak kendizini Zanka'nın yerine koymalısınız. Türkiye, çalkantılar yaşayan bir ülke. Fenerbahçe ise harika bir kulüp. Bu tişörtte de büyütülecek bir durum yok.''
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