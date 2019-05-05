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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.05.2019 - 20:13, Son Güncelleme:

Danimarka'da şampiyon Kopenhag

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Danimarka'da şampiyon Kopenhag

Kopenhag, sahasında Brondby'yi 3-2 yenerek Danimarka liginde bitime 3 hafta kala şampiyon oldu

Danimarka Süper Lig'de Kopenhag, sahasında Brondby'yi 3-2 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Kopenhag, Danimarka Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nun 7. haftasında Brondby'yi ağırladı. Ev sahibi takım, 10. dakikada penaltıdan Robert Skov, 12. dakikada Dame N'Doye ve 64. dakikada Rasmus Falk'ın golleriyle 3-2 galip geldi. Brondby'nin gollerini 6. dakikada Simon Tibbling ve 53. dakikada kendi kalesine Denis Vavro attı.

Danimarka'da 26 hafta süren normal sezonu 61 puanla tamamlayan ve şampiyonluk grubuna lider olarak başlayan Kopenhag, Brondby galibiyetiyle puanını 82 yaptı. Son 3 haftaya girilirken en yakın rakibi Midtjylland'ın önünde şampiyonluğu garantileyen Kopenhag, ligde 13. zaferini elde etti.


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