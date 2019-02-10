Danimarka ekibi Viborg, Türk kaleci Can Dursun'u transfer etti
Danimarka 1.Ligi lideri Viborg, Türk kaleci Can Dursun'u transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan haberde 26 yaşındaki Dursun'un 2. Lig ekibi Brabrand'dan sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.
Viborg, yedek kalecisi Lucas Lund Pedersen'in sakatlığını Türk kaleci Can Dursun ile doldurdu.
Viborg Kulüp Direktörü Morten Jensen yaptığı açıklamada performansını uzun zamandır takip ettiklerini Can Dursun'un Süper Lig'e çıkmalarına büyük katkı vereceğine inandıklarını ifade etti.
Bu sezon 11 resmi maçta forma giyen Can Dursun, bunların 6'sında kalesini gole kapatmayı başarmıştı.
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