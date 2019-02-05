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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.02.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Danijel Aleksic, Yeni Malatyaspor'u sırtlıyor!

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Danijel Aleksic, Yeni Malatyaspor'u sırtlıyor!

Evkur Yeni Malatyaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Danijel Aleksic, ligde ve kupada attığı gollerle takımının en golcüsü durumunda bulunuyor.

Yeni Malatyaspor’un sezon başında FC St. Gallen 1879 takımından kadrosuna kattığı ve 30 Haziran 2020 yılına kadar sözleşme imzaladığı Aleksic, attığı gollerle dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig’de 19, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada görev alan Aleksic, toplamda 11 gole imza atarak, takımının gol yükünü de sırtlıyor. Sarı-kırmızılıların en önemli ayaklarından birisi olan Aleksic, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 karşılaşmada görev aldı ve 208 dakika sahada kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur’unda Kırklarelispor ağlarına atılan tek golün sahibi olan Danijel Aleksic, takımına bir üst turu getirmişti. Kupada, Son 16 Tur’unda Malatya’da Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile oynanan karşılaşmada 2 gol birden kaydeden Sırp on numara, sarı-kırmızılıların rövanş maçına avantajlı gitmesinde büyük rol oynadı.

8 GOLLE TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Aleksic, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 20 haftada rakip ağları 8 kez sarsarak, takımın en golcüsü oldu.

Süper Lig’de 19 karşılaşmada 1.456 dakika görev alan Sırp asıllı oyuncu 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ligdeki ilk golünü ligin ilk haftasında Göztepe deplasmanında atan Aleksic, ligin ikinci haftasında Fenerbahçe’yi Malatya’da 1-0 yendikleri karşılaşmada tek golü kaydetmiş ve takımına 3 puanı getirmişti.

Ligin 6.haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’u yendikleri karşılaşmada yine tek golü atadan Danijel Aleksic, 12. haftada sahalarında Trabzonspor’u 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 2 gole birden imza atmıştı.

Süper Lig’de 14. haftada sahalarında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Aleksic, ikinci yarının ilk maçında Göztepe’yi sahalarında 3-2 yendikleri karşılaşmada galibiyet golünü kaydetti. Aleksic, son olarak sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor karşılaşmasında muhteşem bir frikik golüne imza attı.

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