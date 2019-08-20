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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.08.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Daniel Sturridge kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

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Daniel Sturridge kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Kariyeri boyunca 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tadan Daniel Sturridge, transfer görüşmeleri için Türkiye'ye geldi. Bu sezon Liverpool tarafından serbest bırakılan İngiliz oyuncu, İngiltere'de başlayan kariyerini anlaşma sağlanması halinde Türkiye'de sürdürecek. Peki, Daniel Sturridge kimdir ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Daniel Sturridge, son günlerde transfer gündeminin odak ismi olması dolayısıyla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Daniel Sturridge kimdir ve hangi takımlarda forma giymiştir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

DANİEL STURRİDGE KİMDİR?

1 Eylül 1989 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya gelen Daniel Sturridge, 6 yaşındayken Cadbury Athletic kulübünde futbol eğitimi almaya başlamıştır. Yetenekleri ile Aston Villa'nın dikkatini çeken Sturridge, bir yıl sonra buraya transfer olmuş ve 4 yıl sonra Coventry City'nin yolunu tutmuştur.

2003 yılında, Kevan Keagen yönetimindeki Manchester City'e transfer olan oyuncu, 2009 yılında 7 milyon 250 bin euro bedelle Chelsea'ye satılmıştır. Chelsea tarafından kadroda değerlendirilmeyen oyuncu, Bolton'a kiralanmıştır. 2012 yılında Liverpool'un dikkatini çeken Sturridge, 15 milyon euro bedelle kırmızı şeytanların kadrosuna dahil olmuştur. 

2017 yılına kadar kadroda önemli bir role bürünen Sturridge, Jurgen Klopp'un takımın başına geçmesiyle birlikte pek forma şansı bulamamış ve West Bromwich'e kiralık olarak gönderilmiştir. Sturridge ile ipler ise bu yıl tamamen kopmuş ve yeni sözleşme imzalanmamıştır.

Forvet ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde forma giyebilen Sturridge, 1,80 boyunda ve sol ayağına hakimdir.

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