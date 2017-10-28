Daniel Sturridge isyan etti! FIFA 18...

Liverpool’a geldiğinden bu yana başı sakatlıklarla dertte olan ancak fit olduğu dönemde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan başarılı golcü, dünya çapında popüler FIFA serisinin son oyunundaki istatistikleri karşısında gözlerine inanamadı.

İngiltere Milli Takımı’ndan arkadaşı Raheem Sterling ile çekilen bir videoda Sturridge, FIFA oyunundaki özelliklerini sorarken; hızlanmasının 76 olduğunu öğrenmesi üzerine bir hayli şaşırırken; bunun adil olmadığını belirtti.

“Şaka gibi. Dürüst olalım, ben ligdeki en hızlı oyunculardan biriyim. Buna karşın bu istatistiği 76 olması beni çok şaşırttı. Bu istatistik bana ve benim ismime saygısızlıktır.” diyen Sturridge’in cevabı karşısında Raheem Sterling ise kahkahalara boğuldu. (Skor)