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Haber Giriş: 01.01.2020 - 23:25,Son Güncelleme:/

Daniel Sturridge bombası! Devre arasında... | Trabzonspor haberleri...

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Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz golcü Daniel Sturridge için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

Karadeniz ekibine sezon başında bedelsiz olarak transfer olan ve forma giydiği 9 lig maçında attığı 4 gol ve yaptığı 4 asist ile yeniden eski günlerini hatırlatan 30 yaşındaki İngiliz golcüye iki talip çıktı.

Daily Mail'in haberine göre Fransız ekibi Marsilya ile İngiliz kulübü Aston Villa'nın devre arası transferinde Daniel Sturridge'i kadrosuna katmak istiyor.

Aston Villa sezon başında da İngiliz yıldızı kadrosuna katmak için çaba harcamış ancak Sturrigde Trabzonspor'u tercih etmişti.

Daniel Sturridge bombası Devre arasında... | Trabzonspor haberleri...

 

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