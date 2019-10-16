Dani Alves'ten Fransa suçlaması!
Brezilyalı futbolcu Dani Alves, ırkçılık konusunda Fransa'yı suçladı.
Spor Arena Dış Haber | Kariyerini Brezilya'nın Sao Paulo takımında sürdüren Brezilyalı sağ bek Dani Alves, PSG'de oynadığı dönemde Fransa'da başına gelenler hakkında konuştu.
Fransa'da zorluklar yaşadığını belirten Alves, ''Biraz kültür şokuna uğramıştım. Eğer Paris'e bir haftalık tatile gidiyorsanız zaman geçirmek için güzel bir yer. Ancak orada uzun süre yaşarsanız yorucu oluyor. Paris'te ırkçılık olduğunu söyleyebilirim. Benim başıma gelmedi ama arkadaşlarım ırkçılığa maruz kaldıklarını söyledi.'' diye konuştu.
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