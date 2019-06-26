Dani Alves transferinde flaş gelişme | Son dakika transfer haberleri...
Geçtiğimiz günlerde iki sezondur formasını giydiği PSG ile sözleşmesini fesh eden Dani Alves, menajerler tarafından Fenerbahçe’ye önerilmişti.
Üst düzeyde futbol oynamaya devam etmek istediğini belirten Alves için Sarı-Lacivertliler’den olumsuz yanıt geldiği bildirildi. Yıllık 3.5 milyon euroya yakın para isteyen Alves’in hem ücretinin yüksek olması hem de 36 yaşına gelmesi sebebiyle gündemden çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.
Alves geride bıraktığımız sezonu PSG'de tamamladı...
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