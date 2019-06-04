Damien Comolli'den transfer itirafları
Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli, kulüple adı anılan bazı isimlerle ilgili açıklamalar yaptı.
TRTSpor'un haberine göre, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Comolli, Rennes'ten ayrılan Ben Arfa hakkında da konuştu.
"Hatem ile tanışıklığımız 14 yıl öncesine dayanıyor. Şu anda bir 10 numaraya (Miha Zajc) sahibiz. Kış döneminde Empoli'den transfer ettik. O yüzden Ben Arfa'yla ilgili bir şey bilmiyorum."
Comolli ayrıca Porto'da forma giyen Brahimi ile ilgili "Onun parasını ödeyemeyiz. Çok pahalı" ifadelerini kullandı.
Neven Subotic'in sorulması üzerine ise Comolli "Bu yaz merkez savunmacı transfer etmeye ihtiyacımız olmamasını ümit ediyoruz." şeklinde cevap verdi.
Fenerbahçe'nin sportif direktörü, Metz forması giyen Habib Diallo'nun transferinin zor olduğunu söyledi.
Ocak ayında oyuncunun transferi için girişimde bulunduklarını belirten Comolli, "Bizim bütçemizi aşıyordu. Her yolu denedim. Artık Metz, Ligue 1'e çıktı ve şimdi daha da ulaşılamaz olacak." dedi.
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