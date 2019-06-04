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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.06.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Damien Comolli'den transfer itirafları

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Damien Comolli'den transfer itirafları

Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli, kulüple adı anılan bazı isimlerle ilgili açıklamalar yaptı.

TRTSpor'un haberine göre, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Comolli, Rennes'ten ayrılan Ben Arfa hakkında da konuştu.

"Hatem ile tanışıklığımız 14 yıl öncesine dayanıyor. Şu anda bir 10 numaraya (Miha Zajc) sahibiz. Kış döneminde Empoli'den transfer ettik. O yüzden Ben Arfa'yla ilgili bir şey bilmiyorum."

Comolli ayrıca Porto'da forma giyen Brahimi ile ilgili "Onun parasını ödeyemeyiz. Çok pahalı" ifadelerini kullandı.

Neven Subotic'in sorulması üzerine ise Comolli "Bu yaz merkez savunmacı transfer etmeye ihtiyacımız olmamasını ümit ediyoruz." şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü, Metz forması giyen Habib Diallo'nun transferinin zor olduğunu söyledi.

Ocak ayında oyuncunun transferi için girişimde bulunduklarını belirten Comolli, "Bizim bütçemizi aşıyordu. Her yolu denedim. Artık Metz, Ligue 1'e çıktı ve şimdi daha da ulaşılamaz olacak." dedi.

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