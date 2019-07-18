Damien Comolli’den hoca ilanı!
Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, Linkedin’de altyapı hocası ilanı verdi!
Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre Comolli, Linkedin’de altyapı hocası ilanı verdi!
Fransız sportif direktörün, adaylarda aranan özellik olarak UEFA Pro Lisans ya da A lisans sahibi, en üst seviyede futbol tecrübesi olan, antrenör geliştirmede deneyimli ve mükemmel iletişim becerisi şartlarını sıraladı.
İlgilenenlerin 9 Ağustos tarihine kadar CV’lerini göndermeleri isteniyor.
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