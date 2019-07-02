Damien Comolli, Vedat Muriç için pazarlık masasında!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Vedat Muriç transferi için Çaykur Rizespor yetkilileriyle İstanbul'da buluştu. Konuyla ilgili Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Çaykur Rizespor yönetimiyle Etiler'de bir otelde pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal transfer görüşmesinde yer aldı. Görüşmede Bal'ın Vedat Muriç ile telefonda görüştüğü aktarıldı.
Kartal: "Galatasaray 3 milyon 750 bin euro teklif etti"
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transferin son durumu ile ilgili olarak, "Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin euro teklfi ettiği doğrudur. Fenerbahçe ile hangi oyuncular gelebilir, onu konuşuyordur sportif direktör. Galatasaray ile de aynı görüşmeler olabilir. Vedat'ın Galatasaray'ı istemesi normal, Avrupa'da falan da oynayacak ama onu istediği kulübe vereceğiz diye bir şey yok. Kulübün menfaatleri neyse, onu uygulayacağız." dedi.
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