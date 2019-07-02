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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.07.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Damien Comolli, Vedat Muriç için pazarlık masasında!

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Damien Comolli, Vedat Muriç için pazarlık masasında!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Vedat Muriç transferi için Çaykur Rizespor yetkilileriyle İstanbul'da buluştu. Konuyla ilgili Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Çaykur Rizespor yönetimiyle Etiler'de bir otelde pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal transfer görüşmesinde yer aldı. Görüşmede Bal'ın Vedat Muriç ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

Damien Comolli, Vedat Muriç için pazarlık masasında

Kartal: "Galatasaray 3 milyon 750 bin euro teklif etti"
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transferin son durumu ile ilgili olarak, "Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin euro teklfi ettiği doğrudur. Fenerbahçe ile hangi oyuncular gelebilir, onu konuşuyordur sportif direktör. Galatasaray ile de aynı görüşmeler olabilir. Vedat'ın Galatasaray'ı istemesi normal, Avrupa'da falan da oynayacak ama onu istediği kulübe vereceğiz diye bir şey yok. Kulübün menfaatleri neyse, onu uygulayacağız." dedi.

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Damien Comolli, Vedat Muriç için pazarlık masasında

 

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