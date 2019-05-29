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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Damien Comolli resmi teklif yaptı! Brahimi...

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Damien Comolli resmi teklif yaptı! Brahimi...

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için müthiş bir transfer harekatına başlayan Fenerbahçe durmuyor.

Edin Dzeko ve Max Kruse gibi iki önemli yıldıza teklif yapan Sarı- Lacivertliler bu kez de Yacine Brahimi ile masaya oturdu. Cezayirli kanat oyuncusunun Porto ile sözleşmesi sona erdi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPTILAR
SPORTİF direktör Damien Comolli'nin Brahimi ve menajeriyle bir araya gelerek resmi teklif yaptığı öğrenildi. Comolli'nin 29 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdiği de gelen
bilgiler arasında.

YILLIK MAAŞ 3.5 MİLYON EURO!
Fenerbahçe yönetiminin bonservisi elinde olduğu için Yacine Brahimi'ye 2 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirtiliyor. Cezayirli yıldıza yıllık maaş önerisinin ise 3.5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

EN İYİ TEKLİF F.BAHÇE'DEN
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Arap ve Çin kulüplerinin de ısrarla istediği Brahimi düşünmek için süre istedi. Ancak maddi olarak en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtiliyor.

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Damien Comolli resmi teklif yaptı Brahimi...

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