Damien Comolli: Kapıyı neredeyse kıracaktım! | Fenerbahçe Haberleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDamien Comolli: Kapıyı neredeyse kıracaktım! | Fenerbahçe Haberleri
GeriFutbol Damien Comolli: Kapıyı neredeyse kıracaktım! | Fenerbahçe Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
14.11.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Damien Comolli: Kapıyı neredeyse kıracaktım! | Fenerbahçe Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Damien Comolli: Kapıyı neredeyse kıracaktım! | Fenerbahçe Haberleri

İstanbul'da yaşayan Fransızlar'ın kurduğu dernek, Ülker Stadı’nı ziyaret etti. Misafirlere, kendisi de Fransız olan Damien Comolli de eşlik etti. Son derece neşeli bir şekilde geçen ziyarette Comolli, gelenlere Fenerbahçe tarihi ve statla ilgili bilgiler verdi, bol bol espri yapmayı da ihmal etmedi.

İstanbul'da yaşayan Fransızlar'ın kurduğu dernek, Ülker Stadı’nı ziyaret etti. Misafirlere, kendisi de Fransız olan Damien Comolli de eşlik etti.

Son derece neşeli bir şekilde geçen ziyarette Comolli, gelenlere Fenerbahçe tarihi ve statla ilgili bilgiler verdi, bol bol espri yapmayı da ihmal etmedi.

İşte Comolli’nin sözleri...

‘Bu duvar dolacak’

■ ”Burası maç hakemlerinin kaldığı oda. Bu sezon birçok kez bu kapıyı kırmamak için kendimi zor tuttum (Gülerek).”

■ ”Rakip soyunma odası... Buraya ben de sizinle birlikte ilk kez geldim.”

■ (Zidane, İbrahimovic, Hazard, Beckham gibi isimlerin formasının olduğu duvarı göstererek) “Burada, Fenerbahçe’ye rakip olan ünlü oyuncuların formalarını asıyoruz. Bu duvarı en kısa sürede dolduracağız!”

■ ”Basın odası... Maçları kazandığımızda 4, kaybettiğimizde 2 oyuncu demeç vermek zorunda. Kötü performans sergilediğimiz maçlardan sonra oyuncuları konuşmaya ikna etmek zor oluyor.”

16
1 dakika bile oynamamıştı, Tolga Ciğerci için flaş karar Fenerbahçe...
1 dakika bile oynamamıştı, Tolga Ciğerci için flaş karar! Fenerbahçe...

 ‘Atatürk büstü olan tek stat’

■ ”Yönetim Kurulu’nda 3 kadın var. Şu anda yok ama ileride kadın antrenörlerimiz olmasını hedefliyorum. Bir keresinde erkekler ceza aldığı için 40 bin kadın taraftarımızın önünde oynamıştık.”

■ ”Rehberin söylediğine göre, burası Türkiye’de Atatürk büstünü görebileceğiniz tek stat! Atatürk, kulübümüzün bir parçası değildi ama Fenerbahçe’yi ziyaret etti.” (Fanatik)

Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta oynadığı Real Madrid maçını hatırlıyoruz...

Damien Comolli: Kapıyı neredeyse kıracaktım | Fenerbahçe Haberleri

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle