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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
18.10.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Damien Comolli: 'Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluştu!'

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Damien Comolli: 'Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluştu!'

Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli sabah gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların büyük çoğunluğunun milli takımlarından döndüğünü ifade eden Comolli, "Sadece Diego Reyes ile Mauricio Isla gelmedi, onlar Meksika’da birbirlerine karşı maç yaptı. Bu gece gelecekler. Bu nedenle antrenmana katılamadılar fakat yarın bizlerle olacaklar" dedi.

"MİLLİ MAÇLARDA SAKATLANAN HİÇBİR OYUNCUMUZ YOK"

Milli takım arasının getirdiği bazı zorluklardan bahseden Comolli, "Bunlardan birincisi sakatlık. Çok şükür ki milli maçlarda sakatlanan hiçbir oyuncumuz yok. Yaşanabilecek diğer zorluk ise, Martin gibi, Roman gibi, Diego gibi, Isla gibi bazı oyuncularımız millli takımlarında oynuyor, dakika buluyorlar fakat bazı oyuncularımız ise istedikleri dakikayı bulamadılar. Ferdi, Barış sadece 30’ar dakika oynayabildiler. Tabii ki oynayanlarla oynamayanlar arasında bu dengeyi de bulmak zor bir şey" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GÖSTERDİĞİMİZ FUTBOLU DEVAM ETTİRMEK"

Milli takımlarına katılmayan oyuncuların Samandıra’da çalışmalarına son sürat devam ettiğinin altını çizen Comolli, önemli olanın, "Medipol Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz arzuyu, coşkuyu, o güzel futbolu devam ettirmek ve bir sonraki Sivasspor maçında bunu tamamen yansıtmak" olduğunu belirtti.

"FREY ÇOK ÇALIŞKAN VE PROFESYONEL BİR İSİM"

Milli takımlarına katılmayan oyuncuların da çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Damien Comolli, "Aynı zamanda İstanbulspor’la bir hazırlık maçımız oldu. Bu hazırlık maçında Frey’in attığı çok güzel bir gol vardı. Kendisinin kulüp adına atmış olduğu ilk goldü. Gerçekten kendisi çok çalışkan ve profesyonel bir isim" ifadelerini kullandı.

Meksika Milli takımında forman giyen Diego Reyes’in takıma dönmesi için sabırsızlandığını ifade eden Comolli, "Çünkü milli takımda kaptanlık yapmış ki adettir, kaptanlık yapınca bir şeyler ısmarlamanız gerekmektedir. Kendisi bir an evvel gelsin, bunu bizzat bekliyorum" dedi.

"OYUNCULARLA HER GÜN BİREBİR KONUŞUYORUM"

Oyuncularla her gün birebir görüştüklerini söyleyen Comolli, "Oyuncularla her gün birebir konuşuyorum. İşlerine çok iyi odaklanmışlar. Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda. Onlar zaten içinde bulunduğumuz durumun farkında. Bir an evvel bu durumdan çıkmak için ve daha iyi bir pozisyona gelmek için ne yapmaları gerektiğinin bilincindeler" ifadelerini kullandı.

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