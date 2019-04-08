Damien Comolli gündem yarattı: "Benim için Neymar'dan daha değerli!"
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Fransız basınına konuştu. 46 yaşındaki futbol adamı, Paris Saint Germain'in iki süperstarı Neymar ile Kylian Mbappe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, ülkesi Fransa'da yayım yapan Le Parisien gazetesine özel bir röportaj verdi. 46 yaşındaki futbol adamının gündeminde ise Paris Saint Germain'in iki süperstarı Neymar ve Kylian Mbappe vardı.
Adı uzun bir süredir Real Madrid'le birlikte anılan Mbappe'nin ne kadar edeceği konusunda bir fikri olmadığını söyleyen Sarı Lacivertliler'in sportif direktörü, bununla birlikte "Benim için kendisi, Neymar'dan daha değerli." ifadelerini kullandı.
20 yaşındaki yıldız futbolcunun şu an tarihin en iyi futbolcularından birine dönüşmekte olduğunun altını çizen Comolli, "Öznel değerlendirmeler her zaman olur ancak rasyonel bir alıcıysanız bunları en aza indirmek zorundasınız. Bu noktada da en önemli faktör, sözleşmenin süresi." şeklinde konuştu.
"Bir oyuncunun hâlâ 4-5 yıllık bir kontratı varsa bonservisinde ciddi bir farklılık oluşmaz. Ancak sözleşmesinin son 2 senesindeki bir oyuncu için her şey menajerinin eline geçmiştir." diyen Fransız futbol adamı, transferler konusundaki bir diğer önemli noktanınsa oyuncunun yaşı olduğunu kaydetti.
Comolli, Mbappe'nin Real'e gittiği takdirde bonservis bedelinin ne kadar olabileceği sorusu üzerineyse "Hiç bilmiyorum. Ben 200 milyon euroluk bir transferin de hiç gerçekleşmeyeceğini düşünüyordum ama yanıldım. Kulüplerin gelirleri sürekli artıyor." cevabını verdi.
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