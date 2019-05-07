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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

Damien Comolli Fortounis'i almaya gitti

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Damien Comolli Fortounis'i almaya gitti

Fransız sportif direktör, Kasımpaşa maçından sonra soluğu Komşu’da aldı. Yunanistan’da ligin bitmesini fırsat bilen Comolli, Ersun Yanal’ın çok istediği Konstantinos Fortounis için Olympiakos ile masaya oturdu.

Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta gazetecilerle yaptığı söyleşide transfer çalışmalarına başladıklarını ifade etmişti. Fenerbahçe, ilk hedefi Konstantinos Fortounis için harekete geçti. Sportif direktör Damien Comolli, 3-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından Yunanistan’a gitti. Ersun Yanal’ın, yardımcısı Recep Karatepe’ye defalarca izlettiği ve kadroda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Comolli, Olympiakos’lu yetkililerle masaya oturdu.

1 senesi kaldı

Fransız sportif direktör, sözleşmesi 2020’de bitecek olan ve bu yaz ayrılmak isteyen Fortounis için Yunan ekibinin şartlarını sordu. Olympiakos’un kapıyı 8 milyon Euro’dan açtığı iddia edildi. Comolli, pazarlıkları sıkı bir şekilde sürdürerek bu rakamı 5 milyon Euro’ya çekmeye çalışacak. Senelik 1 milyon Euro maaş alan yıldız futbolcuya 2 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme teklif edileceği öğrenildi.

Takımını sırtladı

Olympiakos, şampiyon PAOK’un ardından 2. sırada ligi tamamladı. Yunan devinin Şampiyonlar Ligi vizesi almasında Fortounis’in çabaları büyük pay sahibi oldu. Yıldız futbolcu, 28 lig maçında forma giydi ve 12 gol atıp, 9 asist yaptı. 26 yaşındaki oyuncu her iki istasitikte de takım içinde zirvede yer aldı. Fortounis, sezonun genelinde ise forma giydiği 43 müsabakada 17 gol sevinci yaşayıp, 16 gol attırdı.

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