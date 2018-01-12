Dallas teknik direktöründen Castillo açıklaması! Şartlar oluşursa...

Bizzat görüştüğü Kolombiyalı oyuncudan söz alan başkan Muharrem Usta, Süper Lig'in ikinci yarısında bambaşka bir Castillo olacağını ifade etti. Kolombiyalı oyuncunun hazırlık maçlarındaki istekli görüntüsü de bunu doğrular nitelikteydi.

ESPN' de yer alan habere göre, FC Dallas teknik direktörü Fernando Clavijo, şartlar oluşturduğu taktirde Castillo'yu yeniden kadromuza katmak isteriz. Clavio, Trabzonspor ile şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı." dedi.

Castillo, Dallas'ta forma giydiği dönemde 181 maça çıkıp 39 gol attı ve 31 asist yaptı.

Castillo bu sezon Trabzonspor formasıyla toplam 10 maça çıktı ve 4 asist yaptı.

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