Dakikada 8 bin 755 TL kazandı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDakikada 8 bin 755 TL kazandı!
GeriFutbol Dakikada 8 bin 755 TL kazandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
16.01.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Dakikada 8 bin 755 TL kazandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dakikada 8 bin 755 TL kazandı!

Galatasaray’da 42 resmi maçta görev alan Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı formayla 2 bin 950 dakika sahada kaldı.

Galatasaray, uzun süredir yollarını ayırmak için uğraştığı Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Tarık, 2014-2015 sezonunun başında 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Eskişehirspor’dan transfer edilmişti.

4.5 SEZONDA 42 MAÇ OYNADI

Tarık Çamdal, Galatasaray’da geçirdiği 4.5 sezonda toplam 20 Spor Toto Süper Lig, 17 Ziraat Türkiye Kupası ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 42 resmi müsabakada görev aldı. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile gol atamazken, asist de yapamadı. Çamdal 42 müsabakanın 32’sinde ise ilk 11'de forma giydi. Bu sezon kadro dışı kalan, geçtiğimiz sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında görev alan Tarık, 2016-2017 sezonunda da eski takımı Eskişehirspor’da kiralık olarak forma giydi.

Tarık Çamdal, Galatasaray'da yaptığı anlaşmaya göre Euro üzerinden alacağı ücretleri, oynadığı sezonda belirlenen tarihteki TL kuru üzerinden Türk Lirası şeklinde aldı. 2014-2015 sezonunda 22 maçta ilk 11’de oynayan Çamdal, maç başı kazandığı 10 bin Euro karşılığında toplam 220 bin Euro elde etti. O sezon 1 milyon 177 bin Euro yıllık ücret alan Çamdal, Türk Lirası olarak maç başı ücretlerden 616 bin TL, yıllık ücret olarak da 3 milyon 295 bin 600 TL kazandı. Tarık’ın bu sezonki toplam kazancı 3 milyon 911 bin 600 TL oldu.

KİRALIK GİTTİ

2015-2016 sezonunda 8 kez 11’de görev alan Çamdal, 80 bin Euro kazandı. 1 milyon 284 bin Euro garanti ücret alan Tarık Çamdal, toplamda da 1 milyon 364 bin Euro karşılığı olarak 3 milyon 982 bin 880 TL kazanç elde etti. Bir sonraki sezon Galatasaray ile olan anlaşmasıyla 1 milyon 391 milyon Euro kazanacak olan Tarık, eski takımı Eskişehirspor’a kiralandı. Sarı-kırmızılılar bu futbolcunun yıllık ücretinin 1 milyon Euro’sunu ödedi. Tarık, Galatasaray’dan o günün kuru ile 3 milyon 280 bin TL gelir elde etti.

GEÇEN SEZON 3 MAÇTA OYNADI

2017-2018 sezonunda Galatasaray forması ile ligde hiç oynamayan 27 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası’da 3 maçta sahaya çıktı. Yıllık 1 milyon 498 bin Euro garanti ücret alan Tarık, maç başlarından da 30 bin Euro kazandı. Galatasaray, Tarık’a geçen sezon, belirlenen anlaşma kuru karşılığında 6 milyon 50 bin 880 TL ödeme yaptı. Bu sezon başında kadroda düşünülmemesine karşılık takımdan ayrılmayan Tarık Çamdal’ın yıllık ücreti 1 milyon 605 milyon Euro’ydu. Sözleşmesi feshedilen Tarık, bu sezonun kuru üzerinden toplam 8 milyon 602 bin 800 TL para kazandı.

Tarık Çamdal’ın Galatasaray’dan aldığı ücretler şöyle:

2014-2015 sezonu 3 milyon 911 bin 600 TL
2015-2016 sezonu 3 milyon 982 bin 880 TL
2016-2017 sezonu 3 milyon 280 bin TL
2017-2018 sezonu 6 milyon 50 bin 880 TL
2018-2019 sezonu 8 milyon 602 bin 800 TL

Toplam: 25 milyon 828 bin 160 TL

GALATASARAY’A MALİYETİ 39 MİLYON TL

Galatasaray’da 42 maçta görev alan Tarık Çamdal, sahada 2950 dakika kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında dakikada 8 bin 755 TL kazandı. Galatasaray, Tarık için Eskişehirspor’a 4 milyon 750 bin Euro bonservis ödedi. Bu ücretin TL karşılığı ise o dönemin kuru ile 13 milyon 300 bin TL'ydi. Tarık’ın sarı-kırmızılılara maliyeti ise bonservis bedeli, yıllık ücretler ve maç başına ücretlerle birlikte toplam 39 milyon 128 bin 160 TL oldu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (16.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serdar Aziz'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'den açıklama!

Transferde sıcak gelişme! F.Bahçe...

Geliş tarihi belli oldu! Golcü...