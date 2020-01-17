Dakar'da şampiyon Carlos Sainz!

Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin 12. ve son etabı, Haradh kasabası ile başkent Riyad'daki Qiddiya eğlence parkı arasındaki 374 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil kategorisi genel klasmanında ilk 3 sırayı, Red Bull sporcuları elde etti. 2010 ve 2018 şampiyonu 57 yaşındaki Carlos Sainz, üçüncü kez zirveye Suudi Arabistan'da ulaştı.

Son etabı 6. sırada tamamlayan Bahreyn JCW X-raid takımının İspanyol pilotu Sainz, genel klasmanda 42 saat, 59 dakika ve 17 saniyelik derecesiyle zirvenin sahibi oldu.

2011, 2015 ve 2019'da şampiyonluk elde eden Toyota Gazoo takımının Katarlı pilotu Nasser el-Attiyah, 12. etabı 1 saat 17 dakika 30 saniyeyle ilk sırada tamamlamasına rağmen genel klasmanda Sainz'ın 6 dakika 21 saniye gerisinde ikinci oldu. Sainz'ın takım arkadaşı Fransız pilot Stephane Peterhansel ise genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

Kariyerinde ilk kez Dakar Rallisi'nde yarışan 2005 ve 2006 Formula 1 şampiyonu İspanyol pilot Fernando Alonso da genel klasmanı 13. sırada tamamladı.



- Motosiklette şampiyon Brabec



Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda sürücüsü Ricky Brabec, genel klasmanı 40 saat 2 dakika 36 saniyede tamamlayarak adını zirveye yazdırdı.

ABD'li sürücü, 12. etabı da Şilili Jose İgnacio Cornejo Florimo'nun ardından ikinci sırada bitirdi.

Genel klasmanda Rockstar Energy Husqvarna ekibinden Şilili Pablo Quintanilla ikincilik, Red Bull KTM Factory takımının Avustralyalı pilotu Toby Price üçüncülük elde etti.

Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master pilotu Rus Andrey Karginov genel klasman liderliğine ulaştı.