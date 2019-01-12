Dakar Rallisi'nde zafere Soultrait ulaştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriDakar Rallisi'nde zafere Soultrait ulaştı
GeriMotor Sporları Dakar Rallisi'nde zafere Soultrait ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Motor Sporları
12.01.2019 - 01:31, Son Güncelleme:

Dakar Rallisi'nde zafere Soultrait ulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dakar Rallisi'nde zafere Soultrait ulaştı

Beşinci etabı, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında ise aynı ülkeden Xavier de Soultrait birinci bitirdi - Otomobil sürücüleri arasında Nasser el-Attiyah, motosiklet sürücüleri arasında ise Ricky Brabec genel klasmanın zirvesinde yer almaya devam etti

2019 Dakar Rallisi'nin beşinci etabını otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet kategorisinde aynı ülkeden Xavier de Soultrait kazandı.

Peru'da düzenlenen 41. Dakar Rallisi'nin beşinci etabı, Tacna ile Arequipa kentleri arasında otomobiller için 517, motosikletler için 345 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 56 dakika 34 saniyelik derecesiyle Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan PH-Sport takımının pilotu Loeb elde etti. Rallide ikinci etap zaferine ulaşan Fransız pilot, genel klasmanda beşinci sırada yer aldı.

Fransız pilotun 10 dakika 22 saniye arkasındaki Katarlı Nasser el-Attiyah ikinci, 24 dakika 4 saniye gerisindeki Nani Roma ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

2011 ve 2015 şampiyonu Attiyah, toplam 17 saat 19 dakika 53 saniyelik süresiyle genel klasmanda da liderliğini korudu.

- Xavier de Soultrait ikinci yarışını kazandı

Motosiklet kategorisinde Yamalube Yamaha takımından Xavier de Soultrait, 4 saat 15 dakika 11 saniyelik derecesiyle etapta birinciliğe ulaştı.

Üçüncü etabın ardından rallideki ikinci zaferini elde eden Fransız sürücüyü, 9 saniye geriden Avusturyalı Matthias Walkner, 37 saniye geriden de İspanyol Lorenzo Santolino izledi.

Genel klasmanda ise ABD'li Ricky Brabec, 16 saat 51 dakika 34 saniyelik toplam zamanıyla zirvede yer almaya devam etti.

Dakar Rallisi'nin altıncı etabı bugün verilecek bir günlük aranın ardından Arequipa ile San Juan de Marcona kentleri arasındaki 309 kilometrelik (motosikletler için 336 kilometre) parkurda düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başkent Lima'da son bulacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dakar Rallisi'nde zafere Soultrait ulaştı

İngiltere Ligi'nde ajan skandalı

Ali Çamdalı Çaykur Rizespor'dan ayrıldı

Munir El Haddadi Sevilla'da