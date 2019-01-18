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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.01.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Dakar Rallisi'nde şampiyonlar belli oldu

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Dakar Rallisi'nde şampiyonlar belli oldu

Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde heyecan sona erdi.

Peru'da büyük bir rekabete sahne olan otomobil kategorisinde Nasser El-Attiyah üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. Motosiklette Red Bull KTM takımından Toby Price zafere uzanırken, kamyonda Kamaz sürücüsü Eduard Nikolaev zirveyi kimseye kaptırmadı. ATV kategorisinde ise Nicolas Cavigliasso rahat bir şekilde şampiyonluğunu ilan etti.

Peru'da gerçekleştirilen 41'inci Dakar Rallisi'nde şampiyonlar belli oldu. Rallinin 10'uncu ve son etabını otomobil kategorisinde X-Raid MINI JCW takımından Carlos Sainz'ın kazanmasına karşın rallinin genelinde daha iyi bir performans sergileyen Nasser El-Attiyah, toplamda 34 saat 38 dakika 14 saniyelik süresiyle şampiyonluğunu ilan etti. 48 yaşındaki Katarlı pilot, 2011 ve 2015'in ardından üçüncü zaferine ulaştı. Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisini Nani Roma ikinci, Sebastien Loeb üçüncü sırada bitirdi.

MOTOSİKLETE RED BULL KTM İMZASI

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Toby Price, 1 saat 14 dakika 1 saniyelik zamanıyla son etabı da birinci tamamlayarak şampiyon oldu. 33 saat 57 dakika 16 saniyelik toplam süresiyle zafere uzanan Avustralyalı pilot, 2016'nın ardından Dakar'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Motosiklette Avusturyalı Matthias Walkner ikinci, Büyük Britanyalı Sam Sunderland da üçüncü oldu.

NIKOLAEV VE KAMAZ SERİYE BAĞLADI

Kamyon kategorisinde ise 34 yaşındaki Rus pilot Eduard Nikolaev Kamaz ile birlikte üst üste üçüncü toplamda ise dördüncü kez Dakar'da zirveyi kimseye kaptırmadı. ATV'de Nicolas Cavigliasso, SxS'te ise Francisco Lopez Contardo şampiyonluğa ulaştı.

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