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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
06.02.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Daha ucuza yepyeni savunma...

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Daha ucuza yepyeni savunma...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, ilk yarının son haftalarında verdiği ‘değişim’ sinyali, ara transfer döneminde derinden hissedildi. aha

Özellikle savunma hattında kökten bir değişim yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, sezona stoperde Maicon - Serdar Aziz ikilisiyle başlarken, kısa bir süre sonra Ozan Kabak’ın yaptığı çıkış, bu tandemin değişmesine yol açmıştı. Ancak değişim bununla sınırlı kalmadı. Ocak ayına gelindiğinde, ilk olarak 18 yaşındaki Ozan, 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart’a satıldı.

En son Maicon ayrıldı

Terim tarafından ‘teknik’ nedenlerle kadro dışı bırakılan Serdar Aziz de, kontratının fesh edilmesiyle beraber soluğu ezeli rakip Fenerbahçe’de aldı. Son olarak da Maicon, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’a, 1.5 sezonluğuna 1.7 milyon Euro’ya kiralandı. Brezilyalı futbolcunun maaşını da Arap kulübü karşılayacak. Dolayısıyla Cim Bom, sezona birlikte başladığı 3 stoperiyle de yolları ayırmış oldu.

Luyindama 8 milyon Euro

Gidenlerin yerine ilk olarak Portekiz’in Chaves takımından Marcao transfer edildi. 4 milyon Euro’ya alınan Brezilyalı futbolcu, ilk 3 maçında performansıyla büyük beğeni topladı. Ardından Semih Kaya’nın Sparta Prag’dan kiralandığı açıklandı. Son olarak da Standard Liege forması giyen 25 yaşındaki Luyindama, 3 milyon Euro kiralama ve sezon sonunda 5 milyon Euro’ya zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya katıldı.

Kupada 11, ligde yedek!

Stoper operasyonunda yeri değişmeyen tek isim Ahmet Çalık kaldı. Genellikle kupa maçlarında şans bulan 24 yaşındaki savunmacı, düzenli olarak ilk 11’de oynaması beklenen Marcao - Luyindama ikilisinin yedeği olarak görev yapacak.

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