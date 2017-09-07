Daha agresif olmalıyız

EuroBasket D Grubu'nda Top 16'ya kalmayı önceden garantileyen Türkiye, sıralamadaki yerini belirleyecek olan Letonya maçında ilk iki periyodu 47-38 geride tamamladı. Peki devre itibariyle neler yaşandı? Birlikte inceleyelim.



1- MELİH'İN ELİ CEHENNEM KADAR ISINDI AMA...

İlk çeyrekte üst üste 11 sayı bulan Melih Mahmutoğlu'nun eli cehennem kadar sıcaktı. Ancak 2. periyotta milli yıldız fırsat bulamadı, denemeleri başarısız oldu. Onun bıraktığı yerden Cedi alıp yürüdü.



2- LETONYA DIŞARIDAN ATMAYA BAŞLAYINCA...

Maçın başında çok sayıda dış atış imkanı bulan Letona bunların büyük bölümünde isabet sağlayamadı. Ancak ilk çeyrek sonu ve ikinci periyotta çizgi gerisinden başarılı olunca üstünlük kurdular.



3- PORZINGIS DARMADAĞIN ETTİ

Letonya'nın yıldızı Porzingis, boyalı alanı darmadağın etti. 3 sayı çizgisi gerisinden de fırsat buldukça skor katkısı sağladı. Pota altında Porzingis'e acil çare bulmamız gerekiyor.



4- BLUMS'UN BUZZER BEATER'I KÖTÜ OLDU

Soyunma odasına giderken son saniyede Blums'un attığı buzzer beater, kritik anda farkın bir anda 9 sayı (47-38) olmasına yol açtı. Tribünlerin de ateşi de düşüşe geçti.



5- DAHA AGRESİF OLMALIYIZ

İkinci devrede galibiyet için çok daha agresif bir savunma sergilememiz gerekiyor. Tüm maçlarda bench'ten gelip büyük katkı veren Furkan Korkmaz gibi bir 'asistan skorer ve dinamizm kaynağı' gerekli. Furkan bugün o ritmi bulamadı.