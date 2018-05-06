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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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06.05.2018 - 22:05, Son Güncelleme:

Dağıstan'da altınları topladık

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Dağıstan'da altınları topladık

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı. Erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş ise finalde Fransız Khadjiev'i 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez altın madalyanın sahibi oldu.

Kaspiysk kentinde 7 gün süren şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Taha, Ali Aliyev Spor Salonu'nda sonucu merakla beklenen karşılaşmanın ilk devresini 1-0 önde tamamladı. Kontrollü güreşen Taha, müsabakayı 2-1 kazanarak altın madalyaya uzandı. Milli güreşçi, 6. kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Taha ayrıca geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finalde yenildiği Petriashvili'den rövanşı aldı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

Dağıstan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha, ilk maçında olimpiyat üçüncüsü Belaruslu Ibrahim Saidau'yu 5-0, çeyrek finalde de geçen yıl finalde yendiği Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 4-2 mağlup etmişti.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran isim olan Taha Akgül, yarı finalde de Rus Muradin Kushkhov'u 3-0'lık skorla geçmişti.

Taha Akgül'ün birincilik kürsüsüne çıktığı bu kiloda bronz madalyalar ise Polonyalı Robert Baran ve Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'a gitti.

SONER DEMİRTAŞ'TAN ÜST ÜSTE 3. ALTIN

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonada 2016 Rio Olimpiyatları'nda üçüncü olan Soner, finalde Dağıstan asıllı Fransız Zelimkhan Khadjiev ile altın madalya mücadelesi verdi.

Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi olan Soner, Türk bayrağıyla şampiyonluk tutu attı. Milli güreşçi, daha sonra Türk bayrağını mindere sererek secdeye gitti.

Dağıstan'da finalden önce 4 maça çıkan milli güreşçi, ilk turda Slovak Akhsarbek Gulaev, ikinci turda Rumen Vasile Madalin Minzala, çeyrek finalde Bulgar Ali Pasha Ruslanovich Umarpashaev'i mağlup etmişti.

Dünya üçüncülüğü de bulunan Soner Demirtaş, erken final olarak nitelendirilen yarı final karşılaşmasında dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü Küba asıllı İtalyan güreşçi Frank Chamizo Marquez'i yenmeyi başarmıştı.

Erkekler serbest stil 74 kiloda üçüncülüğü ise Marquez ve Belaruslu Andrei Karpach elde etti.

Dağıstan'da serbest stilde altın madalya kazanan ilk milli güreşçi olan Soner Demirtaş, şampiyonluğu ailesine armağan etti.

Soner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu Avrupa şampiyonluğumu aileme armağan etmek istiyorum. Çünkü güreşe başladığımda babamın bir hayali vardı. Bir kez de olsa şampiyon görmek istiyordu. Dört çocuğu güreşçiydi. Bunu yaşatmak bana nasip oldu. Üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldum. Aileme ve bize dua eden herkese çok selam gönderiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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